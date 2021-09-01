Галина Хованская: установка и обслуживание счетчиков воды должно осуществляться за счет поставщика

Соответствующий законопроект был разработан весной текущего года и внесен в Думу

Глава комитета жилищно-коммунальной политики и ЖКХ Госдумы Галина Хованская предложила изменить подход к установке и обслуживанию счетчиков воды.

"Полная ответственность за учёт водоснабжения должна лежать только на поставщике услуги. Установка, поверка и замена приборов учёта воды – только за счёт поставщика, а население в свою очередь оплачивает фактически потреблённую воду" - отметила Хованская.

Соответствующий законопроект был разработан весной текущего года и внесен в Думу.

Ранее по инициативе Галины Хованской комитет по жилищной политике и ЖКХ предлагал отменить плату за воду по повышающим коэффициентам.

В 2020 году в законодательство внесли важное изменение – учёт электроэнергии обеспечивают её поставщики. Теперь такие организации обязаны самостоятельно устанавливать и эксплуатировать приборы учета электроэнергии.

Ситуация с приборами учета воды обстоит хуже. Граждане вынуждены за свой счет устанавливать приборы учёта и производить их поверку. Однако многие сталкиваются с мошенничеством и некачественным оказанием услуг.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram