Одиннадцатиклассникам объявили дату итогового сочинения

Если возникнут проблемы, можно пересдать в резервную дату

Рособрнадзор назвал дату итогового сочинения в одиннадцатых классах. Школьники напишут его 1 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Итоговое сочинение в 11 классе – допуск к участию в едином государственном экзамене. Если у кого-то из учащихся возникнут проблемы, есть две дополнительные даты: тест можно будет пересдать 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Темы для письменной работы объявил в конце августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня", "Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и Наказание — вечная тема", "Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина" – всего пять тем, напоминает РИА Новости.

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