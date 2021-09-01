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Эксперты отметили доверие москвичей к системе электронного голосования

15:42
  • среда
  • 01 сентября 2021

Число регистрирующихся на онлайн-голосование выше, чем в прошлом году

Политолог Арсений Капустин заявил, что жители Москвы будут охотно отдавать свои голоса онлайн. Он выразил уверенность в том, что система привлечет молодежь и людей с хроническими заболеваниями, так как они смогут проголосовать безопасно для своего здоровья.

"ДЭГ применяется на выборах с 2019 года и имеет собственную платформу и законодательную базу. В текущем году Москва снова сможет использовать для голосования свою платформу, и, таким образом, москвичи будут голосовать через портал mos.ru", - рассказал Арсений Капустин, которого цитирует издание Lenta.ru.

Другой эксперт - политолог Павел Буслаков – подчеркнул, что быстрый темп жизни москвичей мотивирует их присоединиться к электронному голосованию.

Он напомнил, что в прошлом году много москвичей в онлайн-формате голосовали по поправкам к Конституции. Однако на данный момент число регистрирующихся на онлайн-голосование выше.

"Также не стоит забывать про коронавирусную инфекцию, внесшую свои коррективы в повседневную действительность граждан. Это также может повлиять на количество граждан, выбравших дистанционное голосование", - подчеркнул Павел Буслаков.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн. Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно до 23:59 понедельника, 13 сентября.

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