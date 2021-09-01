Систему беспилотного транспорта внедрят в Москве

Мэр отметил, что беспилотники тестируют практически во всех видах транспорта

Система беспилотного управления транспортом проходит тестирование в Москве. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что тема беспилотников является очень модной, их тестируют практически во всех видах транспорта: на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях.

Сергей Собянин подтвердил, что такая система управления транспортом будет внедрена в Москве, однако выразил сомнения в том, что это радикально улучшит движение на дорогах, сообщает ТАСС.

25 августа Сергей Собянин рассказал, что на МЦК появился двухэтажный поезд. Он будет ходить в тестовом режиме до 8 сентября, затем москвичам предложат проголосовать — нужен такой состав или нет.

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