Собянин сообщил о запуске системы распознавания лиц на всех станциях метро

За несколько недель зарегистрировались 15 тысяч москвичей

Упростить вход в московское метро позволит система распознавания лиц Face Pay. Она работает в тестовом режиме, а с 15 октября ее внедрят на всех станциях подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 15 сентября мы удвоим количество станций, а 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы", - заявил Собянин на II марафоне "Новое знание".

Собянин пояснил принцип работы системы распознавания лиц и прохода в метро. По словам мэра, москвичам необходимо скачать специальное приложение, сфотографировать себя и отправить снимок. После этого ваше лицо зафиксировано в информационной транспортной системе.

Собянин признался, что при внедрении системы власти сомневались - станут ли москвичи ей пользоваться. Однако процедуру фотографирования и регистрации за несколько недель прошли 15 тысяч горожан. В итоге применение системы было решено расширить, передает "Интерфакс".

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