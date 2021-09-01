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Глава Европарламента упрекнул страны ЕС за отказ принять афганских беженцев

16:02
  • среда
  • 01 сентября 2021

Евросоюз не может делать вид, что его не беспокоит ситуация в Афганистане, подчеркнул политик

Ни одно государство Евросоюза не предложило убежище рядовым жителям Афганистана. Об этом в среду, 1 сентября, заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли.
В Евросоюзе назвали ситуацию в Афганистане "явным поражением Запада"

В ходе форума по стратегической безопасности в Словении политик заявил, что страны, не входящие в интеграционное объединение, проявили инициативу и приняли афганских беженцев. Однако ни один член ЕС не поступил так же.

Глава Европарламента напомнил, что европейские страны эвакуировали из Афганистана лишь тех жителей, которые сотрудничали с ними. Однако "ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь все еще находится в опасности".

По мнению Сассоли, Евросоюз не может делать вид, что его не беспокоит ситуация в Афганистане, после того, как принимал участие в "той миссии и разделял ее цели", сообщается на официальном сайте Европарламента.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо дождаться, когда ситуация в Афганистане созреет, без навязывания чего-либо извне. По словам главы государства, чтобы ситуация зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям цивилизованным способом.

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