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Новак заявил о восстановлении топливного рынка в России

16:33
  • среда
  • 01 сентября 2021

Рисков роста цен на бензин нет

В российском правительстве заявили о тенденции к восстановлению топливного рынка. Рисков роста цен на бензин в России нет, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что кабмин ежедневно проводит заседание штаба, который оценивает производство и потребление нефтепродуктов.
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"В отпускной период также проводился ежедневно штаб с компаниями, практически в ручном режиме. Устанавливались объемы, которые необходимо поставлять на биржу", - сказал Новак журналистам.

Вице-премьер напомнил, что экспорт бензина был сокращен почти до нуля – благодаря договоренности с основным экспортером, компанией "Сургутнефтегаз". Она весь объем бензина поставляет на внутренний рынок. Эти дополнительные меры снизили ажиотаж на бирже, цена частично скорректировалась, приводит слова Новака "Интерфакс". К осени, с традиционным падением спроса, цена еще снизится, считает вице-премьер.

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