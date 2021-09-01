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ЦИК рассказал о голосовании в "красных зонах" больниц

16:58
  • среда
  • 01 сентября 2021

В закрытых медучреждениях могут открыть временные избирательные участки

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что в ковид-госпиталях может пройти голосование в Единый день голосования 19 сентября.

По его словам, речь идет о закрытых медучреждениях, где в настоящее время проходят лечение пациенты, больные коронавирусом. В избирательные комиссии будут входить люди, которые работают в госпиталях.

"В эти места для голосования доставляются бюллетени, прошедшие обработку, никаких бюллетеней и протоколов оттуда не выносится, чтобы не допустить распространения коронавируса, а протокол мы передаем, как и на судах, по техническим каналам связи", - добавил он.

Булаев отметил, что голосование в больницах могут организовать, только если поступит просьба от руководителей этих учреждений, передает РИА Новости.

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