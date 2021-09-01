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Собянин рассказал об открытии фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем"

17:18
  • среда
  • 01 сентября 2021

Он продлится до 1 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города принять участие в фестивале ландшафтного дизайна "Цветочный джем".

"Ждем москвичей на фестивале "Цветочный джем" с 1 сентября по 1 октября", - написал мэр в своем блоге.

По его словам, в День города 11 сентября все желающие смогут принять участие в создании собственных мини-садов - цветочных композиций на 17 площадках Москвы.

"Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", - отметил Собянин.

Фестиваль "Цветочный джем" пройдет уже в четвертый раз. По традиции на 35 площадках фестиваля гостей ждут 75 тысяч живых деревьев, кустарников и цветов. Подробнее смотрите в репортаже ТВЦ:

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