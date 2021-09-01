Киев договорился с Вашингтоном об установке линии защищенной связи

В столицах создадут Национальные центры по обмену информацией

Линия защищенной связи будет установлена между Киевом и Вашингтоном. Соглашение подписали администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США.

Объединение усилий позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, это важный шаг для обеих стран, заявил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - подчеркнул Щиголь.

Стороны обязуются в столицах государств обеспечить создание и функционирование Национального центра по обмену информацией. Отмечается, что это должно укрепить международную безопасность. В США функции такого центра будет выполнять Центр уменьшения национальных и ядерных угроз, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram