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Киев договорился с Вашингтоном об установке линии защищенной связи

17:11
  • среда
  • 01 сентября 2021

В столицах создадут Национальные центры по обмену информацией

Линия защищенной связи будет установлена между Киевом и Вашингтоном. Соглашение подписали администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США.
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Объединение усилий позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, это важный шаг для обеих стран, заявил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - подчеркнул Щиголь.

Стороны обязуются в столицах государств обеспечить создание и функционирование Национального центра по обмену информацией. Отмечается, что это должно укрепить международную безопасность. В США функции такого центра будет выполнять Центр уменьшения национальных и ядерных угроз, передает "Интерфакс".

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