Лавров оценил высказывание Байдена о невмешательстве в дела других стран

Глава МИД России призвал американских коллег сделать выводы из прошлых авантюр

Глава МИД Сергей Лавров приветствовал заявление Джо Байдена о том, что США не будут пытаться силой изменить другие страны. Он также призвал американских коллег сделать выводы из тех авантюр, в которые они ввязывались в последние десятилетия.

Об этом говорил и сам президент США, выступив минувшей ночью по случаю окончания вывода войск из Афганистана. Джо Байден назвал это концом эры крупных военных операций США с целью переустройства других стран. Вашингтон больше не будет ставить перед собой невыполнимых задач, добавил американский лидер.

Поспешный вывод войск из Афганистана в Европе назвали "явным поражением Запада". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что афганский кризис приведет к "значительному изменению международных отношений".

В самом Афганистане талибы уже частично сформировали своё правительство. Назначены новые министры обороны, иностранных и внутренних дел. По данным канала Al Jazeera чиновников из прежней администрации в новом кабинете не будет. В трёх афганских провинциях – Панджшер, Парван и Баглан - ещё идут бои. Пресса сообщает, что переговоры с сопротивлением в Панджшерском ущелье провалились, и талибы продолжают там своё наступление.

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