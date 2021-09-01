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Сербия произвела более полумиллиона доз "Спутника V"

17:36
  • среда
  • 01 сентября 2021

Использование препарата одобрено Центром имени Гамалеи

Сербский институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" произвел 550 тысяч доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Их использование одобрено Центром имени Гамалеи, сообщил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.
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Одобренная создателями препарата партия состоит из 275 тысяч доз первого и такого же количества доз второго компонента вакцины, отмечается в сообщении на сайте правительства Сербии. Попович также заявил, что правительство Сербии и президент республики Александр Вучич могут принять решение о возможном экспорте производимой в стране вакцины от COVID-19.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 миллиардов человек. Сербия одобрила применение российской вакцины 31 декабря 2020 года, напоминает ТАСС.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек. Сербия одобрила применение вакцины 31 декабря 2020 года. Производство "Спутника V" на площадках сербского института "Торлак" началось 4 июня.

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