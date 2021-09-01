Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной поддержке Украины

Помощь альянса Киеву скорее психологическая

Украина благодарна НАТО за присутствие в Черноморском регионе. Однако такой поддержки в нынешних условиях явно недостаточно, считает украинский президент Владимир Зеленский. С таким заявлением лидер Незалежной выступил во время своего визита в США.

"Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни и что если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры", - приводит слова Зеленского "Интерфакс".

Президент Украины признал, что это верный психологический шаг - не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что альянс сотрудничает с Украиной. Однако этого недостаточно для решения главных проблем страны, подчеркнул Зеленский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram