ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Лавров, Андрей Турчак и Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве

18:35
  • среда
  • 01 сентября 2021

Монумент открыли на западе столицы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве.

"Я очень рад, что удалось в достаточно короткие сроки притащить этот прекрасный камень из Карелии, выбрать место, сделать замечательный памятник, который будет радовать москвичей и всех, кто приезжает в наш замечательный город", - сказал Попов.

Он напомнил, что место для установки памятника было определено по итогам опроса общественного мнения. "Почти 4500 москвичей проголосовали за установку монумента именно здесь", - заявил журналист.

Лавров добавил, что Александр Невский был великим государственным деятелем. "Он думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного, религиозного кода, о создании религиозной идентичности нашей родины. И сочетал в себе качества и полководца, и дипломата", - пояснил он.

Также в ходе открытия памятника Турчак отметил, что для него Александр Невский - личная страница в истории.

"Я родился в Ленинграде, где более трех веков покоятся мощи святого благоверного князя. Вторая моя родина - Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из самых важных, тяжелейших битв и победил в ней. <…> Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память - "Не в силе бог, а в правде". И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима", - подчеркнул Андрей Турчак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Памятник Александру Невскому
Памятник Александру Невскому
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.