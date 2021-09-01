Сергей Лавров, Андрей Турчак и Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве

Монумент открыли на западе столицы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве.

"Я очень рад, что удалось в достаточно короткие сроки притащить этот прекрасный камень из Карелии, выбрать место, сделать замечательный памятник, который будет радовать москвичей и всех, кто приезжает в наш замечательный город", - сказал Попов.

Он напомнил, что место для установки памятника было определено по итогам опроса общественного мнения. "Почти 4500 москвичей проголосовали за установку монумента именно здесь", - заявил журналист.

Лавров добавил, что Александр Невский был великим государственным деятелем. "Он думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного, религиозного кода, о создании религиозной идентичности нашей родины. И сочетал в себе качества и полководца, и дипломата", - пояснил он.

Также в ходе открытия памятника Турчак отметил, что для него Александр Невский - личная страница в истории.

"Я родился в Ленинграде, где более трех веков покоятся мощи святого благоверного князя. Вторая моя родина - Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из самых важных, тяжелейших битв и победил в ней. <…> Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память - "Не в силе бог, а в правде". И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима", - подчеркнул Андрей Турчак.

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