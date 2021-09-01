ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дмитрий Саблин: Защитили открытие 7 новых школ и 4 детских садов в ТиНАО

18:30
  • среда
  • 01 сентября 2021

Тысячи детей пошли в новые учебные заведения

В Новой Москве открылись 7 новых школ и 4 детских сада, благодаря этому тысячи детей пошли в новые учебные заведения. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Для этого мы и создавали рабочую группу "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры ТИНАО", чтобы обеспечить выполнение работ по этим и многим другим объектам", - сказал Дмитрий Саблин.

Первый звонок звучит сразу в двух школах-гигантах в Сосенском: в школе на 1300 мест и школе-долгострое на 1100 мест в Коммунарке, а также в детском саду на 350 мест в ЖК "Испанские кварталы".

В Щербинке открыли школу на 550 мест и детский сад на 120 мест на улице Индустриальной. Еще одна школа на 550 мест и садик на 150 мест открылись в ЖК "Белые ночи".

В поселении Киевский открылся блок начальных классов на 200 мест с дошкольным отделением на 100 детей, во Внуковском – новый учебный корпус школы на 300 мест на улице Полевая, а в деревне Яковлевское Новофедоровского поселения – корпус на 550 учеников.

Парламентарий также отметил, что к 1 сентября в ТиНАО также завершено строительство еще трех школ и четырех детских садов, которые откроются уже в ближайшее время.

О необходимости обеспечения  приоритета социального строительства над жилым ранее заявляла волонтер программы "Московское долголетие" Наталия Андрусенко.

"Если мы хотим решать проблему демографии и поддерживать большие семьи нужно, чтобы темпы строительства детских садов, школ, поликлиник опережали строительство жилья", - убеждена общественница.

Журналист и режиссер Сергей Богатов отмечал, что для реализации программы развития социальной инфраструктуры важен системный диалог власти и общества.

"Чиновники обязаны слышать население при реализации проектов модернизации старых и строительства новых соцобъектов", - подчеркнул активист. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
День знаний 1 сентября
День знаний 1 сентября
Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.