Дмитрий Саблин: Защитили открытие 7 новых школ и 4 детских садов в ТиНАО

Тысячи детей пошли в новые учебные заведения

В Новой Москве открылись 7 новых школ и 4 детских сада, благодаря этому тысячи детей пошли в новые учебные заведения. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Для этого мы и создавали рабочую группу "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры ТИНАО", чтобы обеспечить выполнение работ по этим и многим другим объектам", - сказал Дмитрий Саблин.

Первый звонок звучит сразу в двух школах-гигантах в Сосенском: в школе на 1300 мест и школе-долгострое на 1100 мест в Коммунарке, а также в детском саду на 350 мест в ЖК "Испанские кварталы".

В Щербинке открыли школу на 550 мест и детский сад на 120 мест на улице Индустриальной. Еще одна школа на 550 мест и садик на 150 мест открылись в ЖК "Белые ночи".

В поселении Киевский открылся блок начальных классов на 200 мест с дошкольным отделением на 100 детей, во Внуковском – новый учебный корпус школы на 300 мест на улице Полевая, а в деревне Яковлевское Новофедоровского поселения – корпус на 550 учеников.

Парламентарий также отметил, что к 1 сентября в ТиНАО также завершено строительство еще трех школ и четырех детских садов, которые откроются уже в ближайшее время.

О необходимости обеспечения приоритета социального строительства над жилым ранее заявляла волонтер программы "Московское долголетие" Наталия Андрусенко.

"Если мы хотим решать проблему демографии и поддерживать большие семьи нужно, чтобы темпы строительства детских садов, школ, поликлиник опережали строительство жилья", - убеждена общественница.

Журналист и режиссер Сергей Богатов отмечал, что для реализации программы развития социальной инфраструктуры важен системный диалог власти и общества.

"Чиновники обязаны слышать население при реализации проектов модернизации старых и строительства новых соцобъектов", - подчеркнул активист.

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