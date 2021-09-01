Собянин: Москва — один из мировых лидеров по цифровым технологиям и онлайн-услугам

"Цифра" вводится во всех отраслях городского хозяйства

Москва занимает одно из первых мест в мире по технологической готовности к цифровой революции. Российская столица – в числе мировых лидеров по цифровым технологиям и онлайн-услугам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на II марафоне "Новые знания". Столичный мэр рассказал участникам об умных городах.

Собянин отметил, что мобильный интернет, которым пользуются граждане в городе, дешевле, чем в других крупных городах мира, кроме того, во всех общественных местах используется бесплатная сеть Wi-Fi.

"Не за горами связь нового поколения 5G, которая тестируется в городе на самых разных участках: на ВДНХ, в отдельных микрорайонах. Сейчас готовится большой проект 5G в Московском метрополитене", - сказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что Москва сегодня - один из первых городов мира по smart-технологиям, цифровым технологиям, электронным услугам. Московская интеллектуально-транспортная система - одна из самых мощных в мире и самых эффективных. Искусственный интеллект помогает регулировать светофоры, на трамваях, метрополитене и в электричках испытываются беспилотники. По словам мэра, цифровой революции подлежат все отрасли городского хозяйства.

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