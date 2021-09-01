Полиция изъяла около 200 кг наркотиков во время рейда "Звезда Каспия"

Задержаны более 200 человек

Итоги 10-дневной операции "Звезда Каспия" подвели в МВД. По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 187 килограммов наркотиков. По подозрению в связанных с производством и распространением запрещенных веществ задержаны 224 человека, восемь из них – граждане иностранных государств.

"Обнаружено и изъято свыше 187 кг наркотических средств: около 148 кг марихуаны, 600 гр синтетических наркотиков, 700 гр героина, свыше 35 кг иных видов наркотиков и 2 кг психотропных веществ", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Кроме того, за время операции было выявлено более 60 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Изъято 77 единиц огнестрельного и 26 - холодного оружия, боеприпасы различного калибра, свыше 2 кг взрывчатых веществ.

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