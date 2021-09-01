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Роман Романенко провел урок мира для школьников юго-запада Москвы

19:25
  • среда
  • 01 сентября 2021

Школьники столичного района Ясенево встретились с депутатом Госдумы

Школьники столичного района Ясенево встретились 1 сентября с депутатом Госдумы, лётчиком-космонавтом, Героем России Романом Романенко.

"Сегодня памятный день для всех школьников, особенно первоклашек, их родителей и учителей. Многие из ребят продолжат знакомство с миром знаний, а самые юные только откроют для себя непростую, но благодарную дорогу в этот удивительный и полезный мир. Овладевайте знаниями, стремитесь стать грамотными эрудированными людьми, чтобы своим умом и талантом приносить пользу Родине!" – пожелал новоиспечённым школьникам Романенко.

После торжественной линейки состоялся урок мира с участием героя России для учеников четвёртых классов. В беседе с ними депутат рассказал о своём жизненном пути, о том, как учился на лётчика-истребителя и готовился стать космонавтом, а также ответил на вопросы ребят, на что нужно акцентировать своё внимание тем, кто хочет выбрать своей профессией службу по защите мира и покоя граждан в родной стране.

Позже Герой России провёл открытый урок для учащихся 5-7 классов ясеневской школы № 2103.

Эколог и писатель Анатолий Баташев в День Знаний напомнил о важности экологического просвещения детей и молодёжи: "Далеко не каждый школьник способен отличить ценное краснокнижное растение от какого-нибудь сорняка. А ведь подобные знания об окружающем мире, происходящих в нем процессах и обитающих рядом с человеком растениях и живых организмах не только крайне важны для сохранения флоры и фауны, но и способствуют общему развитию интеллекта".

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Роман Романенко
Роман Романенко
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