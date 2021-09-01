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Известный скрипач и педагог Игорь Ойстрах скончался в Москве

19:28
  • среда
  • 01 сентября 2021

Народному артисту было 90 лет

Известный скрипач, дирижер и педагог Игорь Ойстрах скончался в Москве. Народному артисту СССР было 90 лет. О кончине музыканта сообщила глава Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелика Моисеева.
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"Игорь Давидович умер 14 августа. Он давно болел", - приводит слова Моисеевой ТАСС.

Моисеева пояснила, что информацию о смерти музыканта передала семье его сиделка. Проинформировать общественность о скорбном событии раньше родственники не имели возможности.

Как стало известно, тело Ойстраха было кремировано. Захоронение планируется позднее на Новодевичьем кладбище Москвы - там же, где похоронен отец музыканта, скрипач Давид Ойстрах.

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