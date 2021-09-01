У Байдена кончилось терпение перед встречей с Зеленским

Переговоры запланированы на 1 сентября

Запланированную на 1 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден ждет с нетерпением. Хозяин Белого дома, как выяснилось из его поста в Twitter, просто жаждет подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского позднее сегодня в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.

Встреча Зеленского, который уже прибыл в США с визитом, с Байденом переносилась несколько раз. В итоге был подтвержден прием 1 сентября, в 14:00 по местному времени. Запланирована встреча президентов в составе делегаций и тет-а-тет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram