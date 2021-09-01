ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Байдена кончилось терпение перед встречей с Зеленским

19:47
  • среда
  • 01 сентября 2021

Переговоры запланированы на 1 сентября

Запланированную на 1 сентября встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден ждет с нетерпением. Хозяин Белого дома, как выяснилось из его поста в Twitter, просто жаждет подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины.
Байден отказал Зеленскому в совместной пресс-конференции

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского позднее сегодня в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.

Встреча Зеленского, который уже прибыл в США с визитом, с Байденом переносилась несколько раз. В итоге был подтвержден прием 1 сентября, в 14:00 по местному времени. Запланирована встреча президентов в составе делегаций и тет-а-тет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.