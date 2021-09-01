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В Японии нашли нержавеющую сталь в вакцинах Moderna

20:01
  • среда
  • 01 сентября 2021

Ранее власти страны отозвали 1,63 миллиона доз препарата

В вакцинах Moderna, использование которых ранее запретили в Японии, обнаружили нержавеющую сталь.

"Нержавеющая сталь обычно используется в сердечных клапанах, искусственных суставах и в металлическом шовном материале, а также в скобах. В связи с этим, ожидается, что инъекция частиц, идентифицированных в партиях в Японии, не приведет к повышенному медицинскому риску", - говорится в совместном заявлении компаний Takeda и Moderna (цитата по "Интерфаксу").

Инородные субстанции нашли в 39 неиспользованных флаконах в восьми различных центрах вакцинации Японии. Препарат произвели в Испании. Предварительно, частицы попали в вакцину из-за оборудования, которое ставит пробки на флаконы.

Власти Японии ранее решили приостановить использование 1,63 миллиона доз вакцин Moderna в качестве меры предосторожности.

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