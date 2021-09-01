Лидера движения "Талибан" выдвинули в верховные руководители Афганистана

Ему будут подчиняться президент или премьер-министр

Возглавляющий движение "Талибан" (запрещенную в России организацию) с мая 2016 года Хайбатулла Ахундзада станет верховным руководителем Афганистана. Проходящие в Кандагаре консультации по вопросу нового правительства практически завершены, сообщил член комиссии талибов по вопросам культуры Анамулла Самангани.

"Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении", - сказал Самангани телеканалу Tolo News.

По словам представителя талибов, Ахундзада будет лидером, под руководством которого управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр. Ранее сообщалось, что на заседании в Кандагаре "Талибан" уже сделал первые назначения – в частности, были назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram