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Лидера движения "Талибан" выдвинули в верховные руководители Афганистана

20:25
  • среда
  • 01 сентября 2021

Ему будут подчиняться президент или премьер-министр

Возглавляющий движение "Талибан" (запрещенную в России организацию) с мая 2016 года Хайбатулла Ахундзада станет верховным руководителем Афганистана. Проходящие в Кандагаре консультации по вопросу нового правительства практически завершены, сообщил член комиссии талибов по вопросам культуры Анамулла Самангани.
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"Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении", - сказал Самангани телеканалу Tolo News.

По словам представителя талибов, Ахундзада будет лидером, под руководством которого управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр. Ранее сообщалось, что на заседании в Кандагаре "Талибан" уже сделал первые назначения – в частности, были назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел, передает ТАСС.

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