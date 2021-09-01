Спектакли Богомолова уберут из репертуара МХТ им. Чехова

"Идеальный муж" по решению руководства театра будет сыгран 8 и 13 сентября в последний раз

Руководство МХТ имени А. П. Чехова приняло решение убрать из репертуара спектакли Константина Богомолова "Идеальный муж" и "Карамазовы". Об этом сообщил сам режиссер.

"Это важное сообщение для всех моих друзей - и всех, кому дороги эти два спектакля. "Идеальный муж" по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. "Карамазовы", вроде, еще будут в ноябре. На этом все. Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только меня спектаклями", - написал в своем блоге в Facebook худрук Театра на Малой Бронной.

Богомолов поблагодарил бывшего худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова за возможность реализовать постановки на сцене театра. "Особое спасибо Олегу Павловичу. Он сделал все, чтобы и по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо", - сообщил Богомолов.

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