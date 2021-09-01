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Власти Ялты сообщили о подготовке к шторму

21:05
  • среда
  • 01 сентября 2021

Штормовое предупреждение объявлено на 2-3 сентября

В Ялте снова готовятся к шторму. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, власти работают в режиме повышенной готовности и оповещают население об опасности.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

"В Ялте в пунктах временного размещения имеется 360 мест, есть автобусы для возможной эвакуации, дежурят 28 спецмашин, есть несколько тысяч мешков с песком, часть из них уже развезена по террорганам", - написала Павленко в Facebook.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 2-3 сентября. Ожидаются очень сильные дожди, грозы, град. Северо-западный ветер усилится до 20-25 м/с. Дневная температура воздуха понизится до 15-20 градусов, местами до 13 градусов.

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