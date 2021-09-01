Думская избирательная кампания вышла на финишную прямую

Сейчас в регионах проходит досрочное голосование

Досрочное голосование на выборах в Госдуму пройдёт на 95 зарубежных избирательных участках в 55 странах. Такое решение принято сегодня на заседании Центризбиркома. Начнется оно 3 сентября. В российских регионах, по данным ЦИК, досрочно проголосовали уже более 7 тысяч человек. Избирательная кампания вышла на финишную прямую.

Владимир Жириновский в День знаний не просто поздравил первокурсников основанного им же Института мировых цивилизаций, а прочитал целую лекцию по будущей профессии. Назвал ошибки американцев в Афганистане и рассказал, что помогает побеждать в международных конфликтах: знания и умение правильно оценивать ситуацию.

"Армия может быть сильной: техника, снаряды, все есть. Посмотрите, сколько они бросили техники: тысячи грузовиков и джипов, огромное количество патронов, самолеты, вертолеты. Все есть, а победы нет. Потому что в XXI веке нельзя победить металлом. Душа в душу надо, не влезать силой и грязными руками", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сергей Миронов отправился к тем, чья будущая профессия, пожалуй, одна из самых гуманных. Помощь населению в случае стихийных бедствий и ликвидация их последствий. В Академии гражданской защиты МЧС России День знаний - это максимально торжественная церемония. С построением, выносом знамени, оркестром.

"Наверное, единственное учебное заведение, где цена знаний столь высока. Потому что это цена жизни наших граждан. Уверен, что в такой академии, с таким мощным оснащением, с отличным профессорско-преподавательским составом, курсанты, и студенты здесь есть, гражданский факультет. Они получат достойные знания и будут с честью выполнять свою работу", - заявил Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду".

Делегация от КПРФ провела урок мужества в Гимназии имени Подольских курсантов. Почти 80 лет назад три с половиной тысячи командиров и курсантов артиллерийского и пехотного военных училищ после падения Смоленска и Киева заняли оборону на юго-западных подступах к Москве. Геннадий Зюганов уверен: сейчас перед страной стоят серьезные вызовы - санкции, угрозы, попытки втягивания в конфликты. А потому современная школа должна растить таких же героев и патриотов, как Подольские курсанты.

"Образование должно быть доступно каждому. Не элитарное образование, классное. Русско-советская школа была признана в мире лучшей. Американцы учились, Европа училась. 17-19 предметов общеобразовательной школы формировали личность человека гармонично развитого, умного, подготовленного, образованного", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

У "Зеленой альтернативы" - свои предложения по модернизации школьного образования: введение обязательного предмета "Экология". Вносить свой вклад в охрану окружающей среды могут и взрослые. Партийному проекту - федеральная школа общественных экологических инспекторов - уже полтора года.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков принял участие в праздничной линейке Кольчугинского политехнического колледжа во Владимирской области. Учебное заведение готовит выпускников по востребованным специальностям. В партии считают: среднее образовательное звено заслуживает отдельного внимания государства.

"Чтобы, используя современные технологии, молодые люди могли получать знания, накопленные во всем мире, в своих городах, особенно в малых городах получать образование, получать профессию. Позже находить работу и развивать нашу страну", - сообщил Николай Рыбаков, председатель партии "Яблоко".

Лидер "Коммунистов России" посетил Омский институт водного транспорта. Но лозунгами о расширении системы бесплатного и доступного образовании для всех поездка не ограничилась. Максим Сурайкин вникал в проблемы избирателей.

Депутат Государственной Думы 7-го созыва от Нефтекамского одномандатного округа Башкортостана Рифат Шайхутдинов к своей аудитории приехал и с отчетом об уже проделанной в парламенте работе, и с планами по комплексному развитию Республики. Лидер партии "Гражданская платформа" посетил недавно построенную поликлинику города Туймазы.

"Считаю, что сегодня медики - ну, такой главный стержень, на котором держится здоровье нашей нации. В принципе это важно. Это задача не только личного контакта. Это еще и задача государственной важности, поддержать медицину в этих непростых условиях", - сказал Рифат Шайхутдинов, председатель партии "Гражданская платформа".

В "Единой России" с цифрами в руках рассказали, что уже сделали для поддержки медицины и образования в регионах. Пандемия коронавируса выявила нехватку машин скорой помощи, особенно в удаленных районах. Школьные автобусы - тоже проблема: обновление парка не везде поспевает за износом. Обобщив проблемы и предложения, единороссы обратились к главе государства.

"Президент поддержал предложение "Единой России". Он поручил в ближайшие три года направить в регионы 5 тысяч новых скорых и в течение 4 лет - не менее 16 тысяч современных и безопасных школьных автобусов. "Единая Россия" незамедлительно включилась в формирование карты потребностей и реестра по регионам", - рассказал Андрей Турчак, секретарь Генерального Совета партии "Единая Россия".

Уже в этом году регионы получат более тысячи шестисот новых машин скорой помощи и четыре тысячи школьных автобусов. В "Единой России" пообещали проконтролировать поставки.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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