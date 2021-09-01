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Истощенная МакSим отправила дочь в первый класс

21:31
  • среда
  • 01 сентября 2021

Певица нашла силы лично приехать на торжество

Певица МакSим (настоящее имя - Марина Максимова) 1 сентября отвела в школу свою младшую дочь Марию. Об этом сообщается в официальной группе артистки во "ВКонтакте".

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Поклонники порадовались за певицу, ведь она сумела лично проводить дочь в первый класс, хотя еще совсем недавно была в реанимации.

- Очень хорошо, что в такой день дочка вместе с мамой.

- Как классно видеть Мариночку здоровой и позитивной.

- Марина выглядит отлично.

При этом многие фанаты настроены не так оптимистично и отмечают, что на фотографиях с линейки артистка выглядит истощенной.

 

Певица МакSим почти два месяца провела в искусственной коме под аппаратами искусственного жизнеобеспечения. Из-за болезни она не могла самостоятельно дышать.

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