Россиянам пообещали еще две недели тепла в сентябре

Но только после холодного периода

Первые две недели сентября будут достаточно прохладными. Но тепло в центральную Россию еще вернется, вместе с классическим бабьим летом, обещают синоптики.

"Температурный фон первой семидневки окажется очень холодным - на пять градусов ниже положенной нормы - и станет соответствовать климату начала октября. При этом количество осадков будет соответствовать норме", - рассказал ТАСС ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, на второй неделе сентября отрицательное отклонение от среднего показателя уменьшится и не превысит 0,5 градуса – при этом дефицит осадков достигнет 20%. А 3-я и 4-я недели станут даже теплее многолетних показателей - скорее всего, именно в этот период и случится классическое бабье лето, отметил Тишковец. По данным синоптика, днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов тепла.

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