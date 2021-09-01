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Американский телеканал перепутал президента Украины с Моникой Левински

22:37
  • среда
  • 01 сентября 2021

Ошибка в титрах обнаружилась во время встречи с главой Пентагона

Сотрудники американского спутникового телеканала C-SPAN забыли фамилию президента Украины. Ошибка появилась в расшифровке трансляции переговоров Владимира Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином. Вместо фамилии украинского лидера  журналисты написали "президент Левински".
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Проблема в том, что фамилия "Левински" появляется  рядом с именем Владимира Зеленского не впервые. В 2019 году на американском телевидении Зеленского окрестили "новой Моникой Левински". Телеведущий Джимми Киммел в своем шоу заявлял, что Дональд Трамп обращался к президенту Украины за компроматом на своих оппонентов.

Моника Левински – стажерка Белого дома. Приобрела известность после скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. В 1995 году стало известно о связи 22-летней Левински с американским лидером, итогом стал затяжной судебный процесс, передает РИА Новости.

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