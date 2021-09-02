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Маткапитал на первого ребенка в 2022 году превысит полмиллиона рублей

08:21
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Величина маткапитала на второго ребенка составит 665 009 рублей

В 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 503 237 рублей. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Глава Минтруда уточнил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. При этом величина маткапитала на второго ребенка составит 665 009 рублей.

Если семья ранее получала материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля, цитирует Котякова РИА Новости.

Министерство труда России ранее подготовило проект изменений, согласно которому воспитывающие родившихся после 1 января 2007 года детей отцы-одиночки смогут получать материнский капитал.

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