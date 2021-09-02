Украинцы не оценили "план трансформации" страны на $277 млрд

Граждан не воодушевили предложения Зеленского

Украину ждет трансформация. От которой все агрессоры вздрогнут, а другие народы позеленеют от зависти. Владимир Зеленский пытается продать Америке план превращения Украины в процветающую державу. План из 80 пунктов стоит 277 миллиардов долларов. В итоге страна станет форпостом безопасности, цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом. Но нужна международная помощь, кредиты, инвестиции. Будущее – только светлое. Злопыхатели пытались выставить Зеленского бедным родственником, который поехал на поклон к богатому дяде - в надежде выпросить хоть что-нибудь.

Петр Порошенко советовал Зеленскому не повышать голос в беседе с Байденом и не проситься в НАТО, злые оппоненты власти делали ставки – уснет ли Байден в ходе беседы с Зеленским, как это с ним бывало в ходе встреч с другими политиками. Но все обошлось. Самое обсуждаемое фото - это, где лидер свободной Украины едва не затерялся между флагами за спиной авторитетных товарищей.

Что касается плана Зеленского, с его воцарением Украина вступила в эпоху светлого будущего, которое не за горами сияющих символов и постоянно меняющихся глобальных планов. Которые никак не получается осуществить, потому что то денег не дают, ну и Россия не хочет, чтобы соседи процветали. А они готовы. Незадолго до визита в Штаты Зеленский приказал высадить по всей стране миллиард деревьев. Сограждане вздрогнули и встретили инициативу едкими комментариями в соцсетях, сообщает "ТВ Центр".

Не прошло с деревьями – не надо. Зеленский велел построить в каждой области страны по заводу, где найдут заработок тысячи украинцев. Что будут производить эти заводы, президент не указать не успел.

Вот построй с такими людьми новую Украину. Не хотите деревьев, заводов. Есть еще идеи! Зеленский вытащил из рукава новый козырь – будем строить трубу для водорода – зеленая повестка как никогда актуальна! Заодно президент Украины назвал на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм российский газ "самым грязным в мире".

Где Зеленский возьмет водород и куда его будет прокачивать, совсем не важно. Это символ – светлого, зеленого, тучного будущего. Когда миллиард деревьев зазеленеют, в страну рекой потекут деньги и Украина станет цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом. Не найдется ли у кого 277 миллиардов на светлое будущее?

Глядя на этот план трансформации, невольно думаешь – в действительности все не так, как на самом деле.

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