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"Сдерживание" России: что США хотят от Зеленского

09:04
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Украину хотят сохранить в качестве активного инструмента противодействия России

На какую сумму рассчитывал Владимир Зеленский, отправляясь в Соединенные Штаты? Каким видят будущее Украины в Вашингтоне? И как у Киева продвигается борьба с "Северным потоком"?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Для Зеленского встреча с Байденом имеет самостоятельную ценность. Потому что США – это главный партнер и патрон Украины. Еще в последние пару месяцев Зеленский достаточно разочаровался в европейских странах. Что касается интересов Вашингтона – это сохранить статус-кво. Сохранить Украину в качестве активного инструмента борьбы с Россией, сдерживания России, но при этом не допускать эскалации этого конфликта", - заявил Суслов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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