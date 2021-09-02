Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум

Какие темы готовятся к обсуждению?

В четверг на острове Русский открылся Восточный экономический форум, уже шестой по счету. Он проходит как в очном, так и в онлайн форматах, сообщает "ТВ Центр".

Участие в нем примут около четырех тысяч ведущих российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов, представителей СМИ и общественных организаций. Главная тема форума в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

Ожидается подписание контрактов на сумму более четырех триллионов рублей. В первый день обсуждают развитие Арктики, а также сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Речь пойдет о перспективах совместных проектов в области энергетики, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и туризма.

Всего же на площадке ВЭФ состоятся десятки круглых столов, сессий и бизнес-диалогов. Завтра в пленарном заседании форума примет участие Владимир Путин.

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