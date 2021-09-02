Главу МВД попросили ужесточить наказание для пьяных водителей такси

Такие водители создают прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров

Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой ужесточения наказания для водителей, управляющих общественным транспортом и такси в нетрезвом состоянии.

В обращении к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву общественник напомнил, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за управление транспортным средством в состоянии опьянения наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет.

Эта норма действует как в отношении граждан, управляющих личным автомобилем, так и в отношении водителей общественного транспорта и такси.

Однако водитель общественного транспорта или такси, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, создает прямую угрозу здоровью и жизни пассажиров, которые не подозревают о его состоянии, подчеркнул Курдесов. При этом действующие законодательные нормы не предусматривают ужесточение наказания за это.

Общественник попросил оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс и ужесточить наказание для водителей общественного транспорта и такси, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе впервые, с лишением права управления транспортным средством до трех лет, сообщает RT.

В июле глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что ведомство закупит и поставит новые приборы, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Это облегчит жизнь многим водителям, которым не придется погружаться в систему медицинского освидетельствования, а процесс этот довольно продолжительный.

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