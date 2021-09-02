Метеорологическая осень наступила в Москве

Признаком прихода метеорологической осени является дневное похолодание до 15 градусов тепла

В четверг, 2 сентября, в Москве наступила метеорологическая осень. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как пояснил синоптик, признаком прихода метеорологической осени является дневное похолодание до 15 градусов тепла. Данный фактор был зафиксирован 2 сентября, сообщает РИА Новости.

При этом ранее Тишковец рассказал, что первые две недели сентября будут достаточно прохладными. Но тепло в центральную Россию еще вернется вместе с классическим бабьим летом.

Холодная погода, которую прогнозируют метеорологи в центральной части Европейской России, является предвестником бабьего лет, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Более точные сроки наступления бабьего лета синоптик пообещал озвучить за три-четыре дня до его наступления.

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