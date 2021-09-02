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Метеорологическая осень наступила в Москве

08:44
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Признаком прихода метеорологической осени является дневное похолодание до 15 градусов тепла

В четверг, 2 сентября, в Москве наступила метеорологическая осень. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Как пояснил синоптик, признаком прихода метеорологической осени является дневное похолодание до 15 градусов тепла. Данный фактор был зафиксирован 2 сентября, сообщает РИА Новости.

При этом ранее Тишковец рассказал, что первые две недели сентября будут достаточно прохладными. Но тепло в центральную Россию еще вернется вместе с классическим бабьим летом.

Холодная погода, которую прогнозируют метеорологи в центральной части Европейской России, является предвестником бабьего лет, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Более точные сроки наступления бабьего лета синоптик пообещал озвучить за три-четыре дня до его наступления.

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