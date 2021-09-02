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Повзрослевшая дочь Началовой стала копией мамы

09:42
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Поклонники отмечают грустные глаза девочки

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина пошла в девятый класс. Провожали 14-летнюю девочку в школу родители певицы.

Совместный снимок опубликовала бабушка Таисия Началова. Еще одно фото разместил в своем инстаграме отец Веры - футболист Евгений Алдонин. Сам он не смог присутствовать, поскольку находится в Волгограде.

Многие подписчики отметили внешнее сходство Веры и Юлии Началовой.

- Как же ты на маму становишься похожа.

- Глаза Юлины.

- Какая красавица!!! Вся в мамочку!

- Как же Веруша становится похожа на свою мамочку Юлечку!

Другие не могли поверить в том, что жизнь так сложилась, и певица не смогла сама отвести дочь в школу. Многие обратили внимание на грусть в глазах девочки.

"Грустные глаза у девочки, не грусти, все будет хорошо, у тебя замечательные бабушка с дедушкой и любящий отец". 

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года на 39-м году жизни от сепсиса, который стал причиной сердечно-легочной недостаточности.

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