Повзрослевшая дочь Началовой стала копией мамы

Поклонники отмечают грустные глаза девочки

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина пошла в девятый класс. Провожали 14-летнюю девочку в школу родители певицы.

Совместный снимок опубликовала бабушка Таисия Началова. Еще одно фото разместил в своем инстаграме отец Веры - футболист Евгений Алдонин. Сам он не смог присутствовать, поскольку находится в Волгограде.

Многие подписчики отметили внешнее сходство Веры и Юлии Началовой.

- Как же ты на маму становишься похожа. - Глаза Юлины. - Какая красавица!!! Вся в мамочку! - Как же Веруша становится похожа на свою мамочку Юлечку!

Другие не могли поверить в том, что жизнь так сложилась, и певица не смогла сама отвести дочь в школу. Многие обратили внимание на грусть в глазах девочки.

"Грустные глаза у девочки, не грусти, все будет хорошо, у тебя замечательные бабушка с дедушкой и любящий отец".

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года на 39-м году жизни от сепсиса, который стал причиной сердечно-легочной недостаточности.

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