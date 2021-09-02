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Собянин рассказал о реконструкции трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде

09:16
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Первоначальный проект реконструкции был отвергнут

Сергей Собянин рассказал о реконструкции трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде. На своем персональном сайте мэр показал, как он будет выглядеть и пообещал внимательно следить за сохранением объекта.

Мэр напомнил, что тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы. Однако над ним проходит линия МЦД-2, а РЖД должны построить дополнительные пути для линии МЦД-4. Первоначальный проект реконструкции вызвал недовольство москвичей, и он властями Москвы в итоге был отвергнут.

"Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Да и сам тоннель не мешает привести в порядок", - написал мэр.

Он отметил, что оригинальное сплетение трамвайных путей – единственное в Москве – сохранится. По словам Собянина, столичные власти попросили РЖД провести реконструкцию тоннеля максимально бережно.

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