Ракова рассказала о восстановлении московского рынка труда

Столичная служба занятости предлагает горожанам в 2,5 раза больше вакансий, чем до пандемии

Рынок труда в Москве восстановился после пандемии коронавирусной инфекции и продолжает стремительно развиваться. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что компании и организации активно взаимодействуют с центром занятости в подборе соискателей на вакантные места. Специалисты предлагают множество разных вакансий, что позволяет кандидатам выбрать максимально подходящую работу и увеличивает шансы на успешное трудоустройство.

Самое большое количество вакансий зарегистрировано в оптовой и розничной торговле — более 81 тысячи предложений. В этой сфере востребованы продавцы, специалисты по работе с клиентами, кассиры и администраторы торговых залов.

На втором месте по востребованности — сервисная индустрия, которая предлагает порядка 65 тысяч вакансий. Работодатели ищут поваров, официантов, администраторов и массажистов.

Большая востребованность отмечается на IT-специалистов, спрос на них превышает предложение в 27 раз. Количество вакансий для программистов, аналитиков, разработчиков, системных администраторов и профессионалов узкой направленности достигает 56 тысяч.

Также высокая активность наблюдается в строительной индустрии и сфере ЖКХ — почти 59 тысяч вакансий. Москве требуются грузчики, дворники, уборщики, подсобные рабочие и другие работники без специальных навыков.

Добиться таких результатов удалось с помощью сотрудничества службы занятости с работодателями и оживлению рынка труда после пандемии, поэтому динамика уровня безработицы снижается, на сегодняшний день она составляет 0,5%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что летом 2021 года количество вакансий для курьеров выросло в 3,3 раза по сравнению с летом 2020 года. Среди регионов по количеству вакансий лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Так, в столице число вакансий для курьеров выросло на 160% и сейчас составляет 6 тысяч.

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