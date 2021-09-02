Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр

Президент пообщался с его сотрудниками и курсантами

Информация о рабочей поездке Владимира Путина в Приморье. Первый пункт сегодняшней программы - посещение Дальневосточного морского тренажёрного центра, открытого в июле этого года при Морском государственном университете имени адмирала Невельского.

Президент прибыл туда на корабле и сразу отправился осматривать новейшее сооружение, в котором готовят высококвалифицированных морских специалистов. Туда приезжают учиться люди не только со всей страны, но и из других государств, сообщает "ТВ Центр".

Как идет работа, президенту показали и рассказали во всех подробностях. Владимир Путин понаблюдал за тренировками, оценил передовые научно-технические разработки и, конечно, пообщался с сотрудниками и курсантами центра.

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