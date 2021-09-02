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Разрушительное наводнение в Испании попало на видео

11:50
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Синоптики предупреждают: под угрозой Валенсия и Мадрид

В Испании - сильнейший потоп. На прибрежные районы Каталонии обрушился мощный шторм. Проливные дожди затопили целый город. На устранение последствий разгула стихии брошены все силы.
В Хабаровском крае затопило десятки населенных пунктов

Тихий и уютный Альканар на средиземноморском побережье Испании буквально смывают мутные дождевые потоки. На туристический городок обрушился мощнейший шторм. Всего за полчаса уровень воды поднялся на метр. И затопил жилые дома, отели, магазины.

Течением уносит брошенную в панике мебель. Вырывает с корнями деревья. 200 литров воды на квадратный метр. Такой была плотность осадков, говорят в мэрии. Перепуганным горожанам и туристам ничего не оставалось, как спасаться от стихии на верхних этажах. И с ужасом наблюдать за тем, как вода врывается в дома.

Размыты дороги, мосты, городские скверы и парки. Как минимум семь тысяч домов остались без электричества. Прервано сообщение с Мадридом. На улицах - тонны ила и грязи. Поток был такой силы, что автомобили уносило за десятки километров. Сопротивляться стихии не смогли даже тяжелые грузовики.

Только когда интенсивность ливней спала, пожарные начали разбирать завалы. С помощью спецтехники растаскивают искорёженные машины. Насосами откачивают воду из затопленных зданий и подземных парковок.

Сотрудникам экстренных служб удалось вывезти из кемпингов и спасти десятки отдыхающих. Для оставшихся без жилья временное убежище развернули на территории местного спорткомплекса. Горожанам и туристам власти пока запретили без необходимости покидать дома и отели. Сегодня на Каталонию, Валенсию, Мадрид вновь могут обрушиться проливные дожди.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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