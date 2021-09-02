Беременным россиянкам рассказали о важности вакцинации

Здоровье женщины - это здоровье и будущего ребёнка

Масштабная вакцинация идёт во всех регионах. Пункты работают в поликлиниках, торговых центрах и парках. Обезопасить себя от инфекции особенно важно беременным. Почему?

Проходил мимо - решил проверить здоровье. Так в столице говорят большинство посетителей павильонов "Здоровая Москва". Очень удобно. Не надо записываться. Ждать приёма. А всё сделать, например, во время прогулки.

Практически всё лето павильоны работали только на вакцинацию. Сейчас вернулись к старому графику, что отнюдь не означает победу над Ковид-19. Всё больше посетителей - это люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. И теперь самое главное - не пропустить возможные осложнения.

Для переболевших - диспансеризация углублённая. Особое внимание, конечно, к органам дыхания. Насколько восстановились лёгкие после перенесённого ковида. Анализируют работу почек, печени. Всей сердечно-сосудистой системы. При тревожных результатах выдаются направления в специализированные медицинские центры для дополнительного обследования.

Углублённая диспансеризация направлена не только на обнаружение негативных последствий перенесённой инфекции. Это и научная работа. Медики пытаются понять и детализировать картину постковидного синдрома. Программа общероссийская и абсолютно бесплатная. Требуется только желание пациента. Совершенно очевидно, что не все регионы могут похвастаться богатой технической базой. Поэтому перед запуском были проанализированы возможности абсолютно всех медицинских учреждений в России.

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут дать однозначный ответ: последствия болезни непредсказуемы. Поэтому вдвойне о своём здоровье должны думать беременные женщины и те, кто только собирается впервые или вновь стать мамой. Ведь её здоровье - это здоровье и будущего ребёнка. Негативное воздействие на плод может оказать даже обычный грипп и, как итог, патология новорождённого. У Дениса Силачёва уже есть сын. Ему пять лет. Планируют второго. Денис работает микробиологом.

"Беременность - это такая сильная нагрузка на организм женщины, и, если не дай Бог, во время беременности моя супруга заболеет, то это, безусловно, будет риск для её здоровья, потому что беременность оказывает большую нагрузку, плюс тяжелое заболевание, организм может не справиться", - рассказал Денис Силачёв.

Евгений Князев врач. И жена тоже. Евгений коронавирусом не болел, а вот супруга - да, в октябре прошлого года. Из-за этого пришлось перенести важное событие, которое планировали давно. Рождение первенца. После выздоровления решили - сначала вакцинация. Только потом приятные хлопоты. Перед прививкой долго и скрупулёзно изучали вопрос влияния доступных в России препаратов на организм человека.

Сейчас уже 22-я неделя беременности - все анализы в норме. Никаких отклонений и негативного влияния вакцины. Молодые люди считают, что сделали правильный выбор. Потому что на другой чаше весов были тяжесть протекания заболевания и, опять же, те самые непредсказуемые негативные последствия. А в случае с плодом - возможно даже катастрофические.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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