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Сергунина: Партнерами столичного благотворительного сервиса стали уже 50 фондов

10:10
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Количество пользователей сервиса превысило 12,3 тысячи человек

Менее чем за год партнерами столичного благотворительного сервиса стали 50 фондов. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сергунина: Столичный благотворительный сервис стал доступен в приложении "Моя Москва"

Юбилейным, 50-м, участником стал фонд "Движение вверх", который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Сервис был создан по инициативе благотворителей, с октября 2020 года он работает на портале мэра и правительства Москвы, а с июня 2021 года также доступен в городском мобильном приложении "Моя Москва".

Как уточнила Сергунина, число пользователей сервиса превысило 12,3 тысячи человек. Вместе они сделали более 24 тысяч адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода составляет примерно 286 рублей.

Заммэра подчеркнула, что за этими показателями стоит главное — забота, желание помогать, человеческое тепло, здоровье и судьбы тех, на чью долю выпали тяжелейшие испытания

Чтобы сделать пожертвование через благотворительный сервис на официальном сайте мэра Москвы, необходимо выбрать программу в разделе фондов, затем указать сумму взноса и нажать кнопку "Помочь". Предварительно нужно авторизоваться на портале.

Также можно помочь, оплачивая счета в сервисе "Мои платежи". Для перевода пожертвования необходимо авторизоваться, затем выбрать конкретную программу в блоке "Благотворительность", который находится сразу под счетами пользователя, указать сумму взноса и нажать "Оплатить".

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 43% россиян потратили бы выигранный в лотерее миллион долларов на благотворительность. При этом в 2006 году миллион на благотворительность были готовы отдать только 11% респондентов.

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