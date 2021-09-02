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Программу зимнего туристического кешбэка запустят в России

10:10
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Ориентировочно программа будет действовать с 15 января по 30 апреля

До конца 2021 года в России начнет действовать программа зимнего туристического кешбэка за путешествия по России. Об этом в четверг, 2 сентября, рассказала в кулуарах Восточного экономического форума глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Как уточнила руководитель ведомства, ориентировочно программа зимнего туристического кешбэка будет действовать с 15 января по 30 апреля.

Что касается планов на 2022 год, программы туристического кешбэка могут быть введены только в "низкий" сезон. Кроме зимы это может быть период с 1 октября по середину декабря. С мая по сентябрь, в "высокий" сезон, стимулировать туризм не планируется, цитирует Догузову РБК.

Ранее Ростуризм продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.

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