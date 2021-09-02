Кремль: талибы дали России гарантии

Путин получает сводку новостей из Афганистана чаще раза в день

Движение "Талибан" (организация запрещена в России –прим. ред.) дали гарантии, что российские дипломаты в Афганистане будут в безопасности.

"Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Спикер Кремля отметил, что глава государства Владимир Путин регулярно получает доклады по ситуации в Афганистане. Кроме того, российский лидер проводит телефонные переговоры с мировыми лидерами, в ходе которых происходит обмен мнениями.

"Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, они чаще чем раз в день по такому горячему вопросу", - сказал Песков (цитата по "Интерфаксу").

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. По информации РИА Новости, в стране сформировано новое правительство.

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