Москвичи выберут название первому в городе электрическому речному трамваю

Для голосования предлагаются варианты "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" и "Неглинка"

Участники проекта "Активный гражданин" выберут название для первого московского электрического речного трамвая.

На выбор для голосования предлагаются варианты "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" и "Неглинка". Эти варианты набрали больше всего голосов в ходе обсуждения на сайте водного транспорта, где жители столицы все лето оставляли свои идеи.

В 2022 году в Москве планируют открыть два регулярных маршрута электрических речных трамваев: парк "Фили" — Киевский вокзал и Автозаводский мост — Печатники. Сначала они будут работать в тестовом режиме.

Московский электрический речной трамвай станет первым в мире электросудном, которое будет перевозить пассажиров круглый год по регулярным маршрутам. Ожидается, что повышенным спросом такой транспорт будет пользоваться у жителей прибрежных районов: это позволит сократить для них время в пути. К примеру, путь от парка "Фили" до причала Верхние Мневники на автобусе займет 65 минут, а на новом водном трамвае это время сократится в пять раз.

В каждом трамвае имеется 42 удобных посадочных места,в том числе для людей с ограниченными возможностями. В салоне установят информационные экраны, USB-зарядки, Wi-Fi, места для самокатов и велосипедов и столики для работы за ноутбуком. Каждый трамвайчик рассчитан на мощный поток пассажиров — до 16 тысяч пассажиров в день. Суда будут на 100 процентов экологичными, без вредных выбросов — это очень важно для московской акватории и здоровья горожан.

Как отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, экологичный речной трамвай позволит сократить время в пути и полюбоваться Москвой с необычного ракурса. Для оплаты проезда можно будет воспользоваться картой “Тройка”, которая действует и в других видах московского транспорта. Участники проекта, которые помогают выбрать имя для первого трамвая, получат баллы, которые можно будет также потратить на пополнение карты “Тройка” в магазине поощрений “Активного гражданина”.

Также оплатить проезд можно банковской картой или с помощью биометрической системы. Для владельцев проездных билетов на 90/365 дней проезд будет еще выгоднее — пересадка на судно для них будет полностью бесплатна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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