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Московского следователя по особо важным делам объявили в розыск

10:56
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Его подозревают в получении взятки

Столичного следователя Алексея Неснова объявили в федеральный розыск по делу о получении крупной взятки.

Неснов работает следователем по особо важным делам в следственном управлении по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве. Он руководил расследованием преступлений владельцев компании Merlion. Кроме того, в его производстве находились дела о хищении на космодроме Восточный и о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника в 2020 году.

Как стало известно правоохранительным органам, Неснов получил взятку в размере 2,5 миллиона долларов за решение вопроса по делу владельцев компании Merlion. На данный момент следователь покинул Россию и сейчас находится в бегах.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, накануне в кабинете Неснова прошли обыски.

Дело в отношении руководства компании Merlion было возбуждено в 2015 году. Четырех топ-менеджеров обвинили в попытке поджога дома и покушении на убийство бизнесмена Вячеслава Симоненко. Фигуранты дела своей вины не признали. Адвокат обвиняемых утверждает, что представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку.

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