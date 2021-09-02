Кремль заверил в возвращении инфляции в заданные рамки

Владимир Путин обсуждает инфляцию с руководством правительства на регулярной основе

Президент России Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию с инфляцией в стране. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин обсуждает инфляцию с руководством правительства на регулярной основе.

Песков подтвердил, что инфляция действительно выросла. При это он отметил, что есть основания быть уверенными в том, что благодаря мерам Центробанка и правительства в обозримой перспективе показатель вернется в изначально заданные рамки, сообщает РИА Новости.

Центробанк зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов России в июле. Как добавили в ЦБ, возможным замедление роста цен стало благодаря новому урожаю, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорту.

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