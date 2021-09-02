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Талибы проведут военную операцию в провинции Панджшер

10:55
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Соответствующее решение было принято после провала переговоров с лидером сопротивления

Лидеры запрещенного в России террористического движения "Талибан" приняли решение провести военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер.
Лидера движения "Талибан" выдвинули в верховные руководители Афганистана

Соответствующее решение было принято после провала переговоров с лидером сопротивления, сыном главы "Северного альянса" Ахмадом Масудом.

Провинция Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией Афганистана, сообщает телеканал Al-Jazeera.

При этом движение "Талибан" дало гарантии, что российские дипломаты в Афганистане будут в безопасности. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока эти гарантии выполняются.

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