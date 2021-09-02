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В России стартовала вакцинация от гриппа

11:20
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Между прививками важно соблюсти интервал

С сегодняшнего дня в России стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа.

В Роспотребнадзоре посоветовали регионам привить не менее 60% всего населения и не менее 75% из групп риска - детей и людей пожилого возраста, передает РИА Новости.

Между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен быть соблюден интервал. По словам главы ведомства Анны Поповой, в идеале должно пройти не меньше месяца.

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