В России стартовала вакцинация от гриппа

Между прививками важно соблюсти интервал
С сегодняшнего дня в России стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа.
В Роспотребнадзоре посоветовали регионам привить не менее 60% всего населения и не менее 75% из групп риска - детей и людей пожилого возраста, передает РИА Новости.
Между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен быть соблюден интервал. По словам главы ведомства Анны Поповой, в идеале должно пройти не меньше месяца.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram