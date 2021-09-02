Песков заступился за поправившего президента школьника

Кремль не считает поступок мальчика наглостью

В Кремле не считают наглостью слова школьника, который исправил оговорку Владимира Путина о названии Северной войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель главы государства уверен, что мальчика никто не отчислит.

"Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы. Ребенок - молодец!" - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Накануне на встрече со школьниками в центре "Океан" во Владивостоке Владимир Путин, говоря о победе над шведами под Полтавой, ошибся и назвал войну "Семилетней". Президента поправил школьник из Воркуты Никанор Толстых.

"Не сочтите за… В общем это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", — сказал школьник.

На поступок Толстых резко отреагировала директор школы, в которой он учится, Юлия Рябцева. По ее словам, школьник проявил наглость.

"Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами", — заявила директор.

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