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Лавров допустил попытки США выкрасть российских спортсменов

12:03
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Министр напомнил, что американцы незаконно вывозят на свою территорию тех, кого в чем-то подозревают

США могут под предлогом допинговых нарушений предпринять попытки выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя. Такое мнение в четверг, 2 сентября, высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Глава МИД напомнил, что "американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно". Лавров допустил, что аналогичные методы могут применяться для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях.

Министр также подчеркнул, что Россия продолжит искоренять возможные допинговые нарушения в спорте. Он заявил, что нужно не ждать, пока истечет срок действия о дисквалификации страны на международных соревнованиях, а "продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-либо допинговых нарушениях".

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены доказали бессмысленность каких-либо искусственных ограничений и готовность играть по правилам, цитирует Лаврова РИА Новости.

Главный врач российской олимпийской сборной Андрей Жолинский ранее рассказал, что все допинг-пробы спортсменов из России на Олимпиаде в Токио были отрицательными. Он отметил, что пробы у атлетов брали ежедневно. Кроме того, члены сборной должны были информировать о своем местонахождении.

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